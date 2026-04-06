Астронавты NASA опубликовали первое за 50 лет фото обратной стороны Луны
Астронавты NASA опубликовали первое за 50 лет фото обратной стороны Луны

Астронавты космического корабля Orion, который выполняет миссию Artemis II, стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны невооруженным глазом. Кадры земного спутника NASA опубликовала в соцсети X.


Член экипажа Кристина Кох назвала увиденное потрясающим и отметила, что темные участки выглядят совершенно иначе, чем на привычной стороне. На опубликованном снимке справа видна обращенная к Земле часть с темными пятнами, а слева — та сторона, которая обычно скрыта от человеческого взгляда.


Прямо сейчас NASA транслирует Луну в своих социальных сетях — Orion начал облет спутника. Сегодня астронавты, вероятно, побьют рекорд экспедиции Apollo 13, попытавшись удалиться от Земли на 400 171 километр.


Первый снимок обратной стороны земного спутника был сделан в 1972 году.

#луна #nasa #астронавты
