Онищенко дал советы, как сдержать распространение кишечной инфекции в Карабудахкентском районе Дагестана

По последним данным, число пострадавших от острой кишечной инфекции в Карабудахкентском районе Дагестана достигло 54 человек. 36 из них госпитализированы. В администрации района 3 апреля сообщили, что кишечную палочку нашли в роднике «Бекенез», но в тот же день региональный Роспотребнадзор опроверг это и отметил, что проверит воду в источнике. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, почему опасно пить воду из любого родника, и дал советы, как сдержать распространение инфекции в Дагестане.





Кишечную палочку можно найти во многих водоемах страны, обращает внимание экс-глава Роспотребнадзора. Он призывает пить по возможности бутилированную воду. А если доступа к такой жидкости нет, то воду из родника обязательно нужно кипятить.





«К родникам мы везде относимся с настороженностью, потому что это верховодка [скопление подземных вод, которое формируется из осадков, талых вод или утечек из коммуникаций], — пояснил Daily Storm Онищенко. — <...> В условиях, когда нет возможности во все районы в нужном количестве подвозить гарантированно качественную воду, в данном случае бутилированную, прежде всего, просто ее надо кипятить. Тогда будет гарантия, что она не будет вызывать кишечную инфекцию».





Эксперт посоветовал направить в Карабудахкентский район дополнительно эпидемиологов и обойти население вместе с местными медиками.





«Они должны с помощью подворных обходов на ранней стадии выявлять [инфекции], сразу госпитализировать, не оставлять никого дома, независимо от того, легкая форма или нелегкая, потому что элементарных условий там нет, и чтобы не было [роста числа] пострадавших», — считает Онищенко.





Чтобы избежать распространения инфекций, экс-глава Роспотребнадзора также призвал соблюдать специальные санитарные требования в пунктах временного размещения и обеспечить граждан в ПВР бутилированной водой и горячей пищей.





Предположительно, вспышка инфекции в Карабудахкентском районе была обусловлена использованием питьевой воды негарантированного качества, сообщило 5 апреля региональное управление Роспотребнадзора. При этом в ведомстве утверждают, что заболевания не связаны с паводками: в селе нет затопленных зданий.