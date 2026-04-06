Число жертв на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11, еще одного сотрудника ищут

Количество погибших в результате происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане увеличилось до 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.





Поиски еще одного сотрудника пока не дали результатов. С родственниками погибших и пострадавших продолжают работать психологи, им оказывается вся необходимая помощь.





Также компания выплатит по 10 миллионов рублей семьям погибших и по три миллиона рублей пострадавшим. Кроме того, будут компенсированы расходы на последующую реабилитацию.





Напомним, 31 марта на заводе произошло ЧП. Сначала сообщалось о сбое в работе оборудования и последовавшем за ним возгорании, однако позднее стало известно о взрыве.