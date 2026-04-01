Взрыв и десятки пострадавших: что известно о трагедии на «Нижнекамскнефтехиме»

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» (входит в холдинг «Сибур») произошло ЧП. Сначала сообщалось о сбое в работе оборудования и последовавшем за ним возгорании. Позже пресс-служба предприятия уточнила: во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука производстве синтетического каучука произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом.





Площадь возгорания, по разным данным, составила от 1 до 2 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Основные производственные узлы завода не затронуты, предприятие продолжает работу в штатном режиме, отчитались на заводе.





Число жертв и пострадавших





К 1 апреля число погибших выросло до трех человек: двое сотрудников завода и один пожарный. Ранее сообщалось о двух жертвах. Пострадали 72 человека, 20 из них были госпитализированы, часть доставлена в Москву спецбортом Ил-76 МЧС.





Эвакуация и помощь





На месте происшествия работали 19 бригад скорой помощи и вертолет санавиации. Семьям погибших пообещали материальную поддержку, для пострадавших организована психологическая помощь.





Спецборт МЧС Ил-76, оснащенный медицинским оборудованием, доставил десять пострадавших в столичные клиники. На борту их сопровождали врачи аэромобильного отряда «Центроспас», психологи МЧС и специалисты Минздрава РФ.





Уголовное дело и расследование





Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК России.





Траур и ситуация в городе





Мэр Нижнекамска Радмир Беляев объявил трехдневный траур в Нижнекамском муниципальном районе . В городе отменены развлекательные и массовые мероприятия, на зданиях государственных учреждений приспущены флаги.





«Это время скорби и поддержки. Разделяем боль утраты вместе с семьями погибших», — написал Беляев в соцсетях. Специалисты лабораторий ведут мониторинг атмосферного воздуха — угрозы жителям и экологической обстановке нет.





При взрыве в близлежащих домах выбило стекла, появились трещины на оконных рамах. Власти призвали жителей обращаться в службу учета претензий. В соцсетях распространялись слухи о плохом качестве воды, которые власти опровергли.