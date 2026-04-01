Военный самолет Ан-26 разбился в Крыму, погибли 29 человек

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму. Погибли все, кто находился на борту: шесть членов экипажа и 23 пассажира, сообщили в Минобороны России.





По данным военного ведомства, поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Источник «Интерфакса» уточнил, что самолет столкнулся со скалой.





Связь с Ан-26 была потеряна около 18:00 мск 31 марта. Воздушное судно совершало плановый перелет над Крымом.





На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России. Выясняются все обстоятельства трагедии.