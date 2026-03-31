В Москве школьники будут изучать клиническую и бизнес-психологию, логопедию и дефектологию

В столичных предпрофессиональных классах старшеклассники начнут осваивать современные направления психологии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





По ее словам, программы предпрофессионального образования стараются делать максимально соответствующими запросам рынка труда. Спрос на специалистов в области ментального здоровья в мегаполисе растет, поэтому было принято решение расширить психолого-педагогическое направление. Теперь школьники смогут познакомиться с широким спектром профессий — от клинической и бизнес-психологии до логопедии и дефектологии.





Чтобы поступить в психолого-педагогический класс, необходимо сдать ОГЭ по биологии на хорошо или отлично, а средний балл по всем экзаменам должен быть не ниже четверки. В течение двух лет ученики будут углубленно изучать биологию, осваивать спецкурсы по социальной психологии, общей физиологии и основам современных нейронаук, а также заниматься проектно-исследовательской деятельностью на базе вузов-партнеров.





Партнерами проекта выступили 13 ведущих столичных вузов. В МГУ имени Ломоносова школьники узнают о психологии как научно-исследовательской дисциплине. В Высшей школе экономики — изучат когнитивную психологию пользователя цифровых интерфейсов. В Московском институте психоанализа представлены все современные направления психологического консультирования. В РАНХиГС старшеклассники познакомятся с работой экспериментальных психологов в когнитивной лаборатории. В медицинских вузах — РНИМУ имени Пирогова и Сеченовском университете — узнают о клинической психологии и специфике работы психологов в медицине.





В куратора психолого-педагогических классов школы №2120 Андрей Антонов отметил, что программа включает спецкурсы по общей физиологии, основам нейронаук и социальной психологии, а также углубленное изучение биологии, математики и английского языка. Ученики участвуют в выездных мероприятиях и совместно с преподавателями вузов пишут исследовательские проекты.





Одиннадцатиклассница Ева Терентьева призналась, что поступление в психолого-педагогический класс стало для нее счастливым стечением обстоятельств. По ее словам, задания направлены на сплочение коллектива, а обучение помогло изменить отношения в семье и с друзьями. Девушка отметила, что особенно ей нравится работа с детьми, и в будущем она хотела бы стать учителем английского языка.





Предпрофессиональное образование — уникальный проект Москвы, помогающий старшеклассникам осознанно выбрать будущую специальность. Такие классы открыты более чем в 70% столичных школ, в них обучаются свыше 40% всех старшеклассников города.