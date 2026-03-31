США сняли санкции с трех российских морских грузовых судов

Министерство финансов США исключило из санкционного списка три морских судна под российским флагом. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).





Санкции сняты с контейнеровозов FESCO Moneron и FESCO Magadan, а также с грузового судна SV Nikolay. Все три судна ходят под российским флагом.





По данным отслеживания морских судов, в настоящее время контейнеровоз FESCO Moneron находится в бухте Нагаева близ Магадана, FESCO Magadan — рядом с Японией, а SV Nikolay — в Азовском море.





FESCO Moneron и FESCO Magadan попали под американские санкции 22 февраля 2022 года из-за связи с уже находившимся под ограничениями «ПСБ Лизинг».





Снятие санкций означает, что суда вновь могут заходить в порты, проводить финансовые операции и пользоваться услугами, ранее заблокированными американским законодательством.





Ранее, в марте 2026 года, США также временно ослабили санкции на продажу российской нефти и нефтепродуктов, разрешив операции с грузами, погруженными на суда до 12 марта. Генеральная лицензия действует до 11 апреля.