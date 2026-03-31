Причиной пожара на заводе в Нижнекамске стал взрыв газовой смеси на производстве синтетического каучука

Пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» сообщила о предварительной причине пожара, произошедшего на заводе 31 марта. По данным предприятия, при работах по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука от неустановленного источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом.





Ранее в компании называли причиной возгонания сбой в работе оборудования. Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу, подчеркнули в пресс-службе.





В результате ЧП погибли три человека, еще 72 получили травмы. Сразу после сигнала на место выехали экстренные службы. К оказанию помощи пострадавшим привлечены 19 бригад скорой, которые продолжают вывозить людей в городские больницы.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.