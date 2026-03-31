Актриса Татьяна Бабенкова поздравила «Мосбилет» с первым днем рождения

Актриса театра «Современник» Татьяна Бабенкова высоко оценила удобство сервиса «Мосбилет», который отметил первый день рождения.





По ее словам, платформа упростила зрителям поход в театр: билеты можно купить без наценок и комиссии, быстро и в одном месте.





За год работы сервиса, функционирующего на базе портала mos.ru, его аудитория достигла 12 миллионов человек, а пользователи приобрели через него 4,5 миллиона билетов. На площадке представлены мероприятия всех форматов: спектакли, концерты, выставки, лекции и мастер-классы.





Ранее сообщалось, что в честь дня рождения «Мосбилет» подготовил промокоды на спектакли.