Маркетплейсы зафиксировали в марте рост продаж стационарных телефонов на 22%

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ сообщили Daily Storm, что стационарные телефоны на маркетплейсе в марте этого года стали продаваться чаще, чем в марте 2025-го.





«Продажи стационарных телефонов на Wildberries в марте текущего года выросли на 22% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказали в пресс-службе.





В компании подчеркнули, что «чаще всего покупают домашние радиотелефоны стандарта DECT».





DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) — это стандарт цифровой беспроводной связи для домашних радиотелефонов, разработанный в Европе в 1992 году и принятый более чем в ста странах мира. Технология обеспечивает высокое качество связи, устойчивость к помехам и защиту от перехвата, радиус действия между трубкой и базовой станцией может достигать 500 метров.





Ранее компания уже сообщала о резком росте продаж альтернативных средств связи в Москве на фоне перебоев с мобильным интернетом. По ее данным, в период с 6 по 10 марта по сравнению с 6–10 февраля продажи стационарных телефонов в столице выросли на 25%, бытовых радиостанций (раций) — на 27%, пейджеров — на 73%. Тогда же рекордно выросли заказы бумажных карт: продажи автодорожных карт увеличились на 170%, складных — на 70%, карт Москвы — на 20%.





Эксперты также прогнозируют дальнейший рост спроса на стационарную связь. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «Газете.Ru», что во втором полугодии 2026 года продажи стационарных телефонов могут вырасти на 10–15%.





26 марта президент «Ростелекома» Михаил Осеевский призвал россиян вернуться к стационарным телефонам. По его словам, такое устройство «как огнетушитель, должно быть в каждом доме».





11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле на фоне ограничений мобильной связи также перешли на использование стационарных телефонов.





По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первой половине марта количество заявок на подключение фиксированной телефонии в пределах Садового кольца выросло почти в два раза, а в регионах — от 30% до 70% в зависимости от населенного пункта.