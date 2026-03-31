Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что Россия дала Киеву два месяца на вывод войск из Донбасса. По его словам, иначе условия мира «будут другими».





«У Украины есть два месяца, чтобы уйти, и тогда война закончится. Если Украина не уйдет, Россия захватит Донбасс, и тогда условия будут другими», — сообщил президент.





Он уточнил, что эти условия ему передали американские посредники. В Кремле слова политика не комментировали.





Ранее Зеленский призвал к прекращению огня на Пасху, заявив, что украинская сторона готова к переговорам о перемирии в любом формате — полном, энергетическом, на море и в небе. В Кремле в ответ отметили, что не видят со стороны Украины «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию.