Суд прекратил банкротство Лерчек после погашения долга в 176 миллионов рублей

Расследование уголовного дела в отношении блогера ранее приостановили из-за ее онкологического заболевания

Арбитражный суд Москвы прекратил процедуру банкротства блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с полным погашением задолженности. Представитель блогера сообщил о перечислении 176 млн рублей — сумма превысила объем заявленных требований.


Лерчек обвинялась в незаконных валютных операциях — по версии следствия, она вместе с бывшим мужем Артемом и их подельником вывела за границу 251,5 млн рублей. 


Уголовное дело в отношении блогера было приостановлено в марте 2026 года из-за тяжелого состояния здоровья: у Чекалиной диагностировали онкологию четвертой стадии с множественными метастазами, а также перелом позвонков, вызванный поражением костной ткани.


До этого блогер находилась под домашним арестом. Ее адвокаты сообщали, что следователь МВД четыре раза отказывал ей в посещении частных клиник для прохождения лечения. В полиции опровергли, что препятствовали визитам блогера к врачам. 

#банкротство #валерия чекалина #блогеры
