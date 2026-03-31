Впервые дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадал сотрудник администрации

Здание правительства Белгородской области атаковано дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.





У мужчины диагностированы осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. Повреждены фасад здания и остекление.





Гладков также сообщил об уточненных данных по атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа.





После осмотра и судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель мирного жителя, его личность установлена. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.