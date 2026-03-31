Впервые дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадал сотрудник администрации
18+
Мужчина получил ранения ног, живота и руки undefined
Новости

Впервые дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадал сотрудник администрации

Мужчина получил ранения ног, живота и руки

Здание правительства Белгородской области атаковано дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.


У мужчины диагностированы осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. Повреждены фасад здания и остекление.


Гладков также сообщил об уточненных данных по атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа. 


После осмотра и судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель мирного жителя, его личность установлена. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

#белгородская область #гладков #атака беспилотников
