Один человек погиб, более 50 пострадали при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим»
Возгоранию присвоен максимальный уровень сложности, среди пострадавших — двое пожарных undefined
Один человек погиб, более 50 пострадали при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим»

Возгоранию присвоен максимальный уровень сложности, среди пострадавших — двое пожарных

В результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане погиб один человек, пострадали более 50, сообщили в МЧС России. Среди пострадавших — двое пожарных, которые участвовали в тушении возгорания. Пожару присвоен максимальный, пятый уровень сложности. 


Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. В тушении задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники, идет дальнейшее наращивание сил и средств. 


Предварительно, причиной ЧП стал сбой в работе технологического оборудования, сообщили в компании «Сибур», в холдинг которого входит «Нижнекамскнефтехим». 


В пресс-службе предприятия заверили, что угрозы жителям и экологической обстановке нет. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. 


Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Расследование продолжается.

#пожар #татарстан #нижнекамск
