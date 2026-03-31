Один человек погиб, более 50 пострадали при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим»

В результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане погиб один человек, пострадали более 50, сообщили в МЧС России. Среди пострадавших — двое пожарных, которые участвовали в тушении возгорания. Пожару присвоен максимальный, пятый уровень сложности.





Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. В тушении задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники, идет дальнейшее наращивание сил и средств.





Предварительно, причиной ЧП стал сбой в работе технологического оборудования, сообщили в компании «Сибур», в холдинг которого входит «Нижнекамскнефтехим».





В пресс-службе предприятия заверили, что угрозы жителям и экологической обстановке нет. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Расследование продолжается.