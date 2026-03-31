Отец американского инженера и бизнесмена Илона Маска Эррол Маск, на пресс-конференции отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm о конфликте, заявил: еще до 2022 года даже люди, у которых «половина мозга работала», понимали, что «на Украине что-то не так, что-то там происходит».





«Тем более были огромные события, когда сын американского [будущего] президента что-то решал на Украине, были угрозы и требования со стороны Байдена. Я разговаривал с Сергеем Лавровым про Донбасс. Он сказал, что украинцы в Донбассе буквально целились в русских, называли их животными. В РФ, как сказал ваш министр иностранных дел, нельзя было смотреть на это, пора было действовать. Я верю ему», — сказал Эррол Макс.





Он также напомнил «о 30 биолабораториях, которые находились на границе России и Украины в момент начала конфликта».





«Они были уничтожены. Почему? Потому что — это главная тема для меня — что-то скрывают. Я был за Трампа с самого начала в этом вопросе, потому что когда он переизбирался, он заявлял, что война будет окончена, «мы поможем завершить эту войну», — указал Маск.





Конфликт продолжается, потому что вмешались европейцы, считает отец миллиардера.





«И когда мы говорим про того же Зеленского, ну, очевидно, — комедиант. Это смешно. Пианино и пенис совместить в одном выступлении — кому это нужно? Это оскорбительно», – сказал он.





По словам Маска-старшего, однажды он выступал перед журналистами с тремя дочерями. Они ответили, что Зеленский в европейском сознании воспринимается как зло.