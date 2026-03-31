Захар Прилепин не будет баллотироваться в Госдуму от партии «Родина». Ранее появилось сообщение о том, что писатель планирует возглавить их список кандидатов на выборах в парламент, решение по этому поводу якобы могут принять уже 18 апреля на партийном съезде.





«Это неправда. Никакого выдвижения от «Родины» не планируется. У Захара контракт истекает в мае. До этого никаких политических движений. Он не может возглавить никакую партию по условиям контракта», — заявили Daily Storm в пресс-службе Прилепина.





Представитель писателя также уточнил, что тот никуда не уходил из «Справедливой России» (СР) и по-прежнему остается членом партии.





В октябре 2025 года Захар Прилепин объявил о заключении нового военного контракта накануне съезда «Справедливой России — За правду». Уже на самом собрании стало известно, что он покинул пост сопредседателя эсеров в связи с упразднением этой должности. Также из партийного названия убрали упоминание «За правду» — это объединение под руководством Прилепина вошло в состав «Справедливой России» накануне прошлых выборов в Госдуму в 2021 году.