В Татарстане на заводе в Нижнекамске произошел пожар

На территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова со ссылкой на данные предприятия. Оперативные службы ведут локализацию очага пожара.





Сотрудники, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. К работе привлечены службы оперативного реагирования.





По данным Telegram-канала «112», пострадали 13 человек, из них семеро госпитализированы.





Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жителям и экологической обстановке нет, подчеркнули в пресс-службе.





Информацию о пожаре также подтвердил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.