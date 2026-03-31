ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего теракт на оборонном заводе в Подмосковье

ФСБ России сообщила о ликвидации мужчины, который готовил теракт на одном из оборонных предприятий в Московской области. Преступления удалось избежать.





Как отмечается, подозреваемый по указанию представителя украинских спецслужб устроился на работу на военный завод. Он переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами, планировал изъять из оборудованного схрона самодельное взрывное устройство.





Когда фигурант доставал бомбу, его попытались задержать сотрудники ФСБ. Мужчина «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем». Силовики и гражданские не пострадали.





На месте происшествия изъяли готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. В телефоне нашли переписку с украинским куратором.