Депутат Горелкин заявил, что в Госдуме никогда не обсуждали полный запрет VPN

Первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в Госдуме никогда не обсуждались ни полный запрет VPN, ни введение ответственности за их использование.





По словам парламентария, он убежден, что штрафовать за VPN нужно только тогда, когда эти сервисы используются для совершения преступлений. Именно в этой логике разрабатывались законодательные инициативы, а вот полный запрет и ответственность за его нарушение в парламенте не обсуждались.





Горелкин согласился с главой Минцифры Максутом Шадаевым в том, что введение административной ответственности для граждан за использование VPN-сервисов — это вариант «в лоб». Депутат подчеркнул, что лично не поддерживает такое решение, хотя кому-то оно может казаться эффективным.





Парламентарий выразил надежду, что Министерству цифрового развития удастся найти компромиссный вариант решения проблемы. Он отметил, что ситуация возникла исключительно из-за нежелания некоторых иностранных платформ соблюдать российское законодательство, и вопрос о том, в чем тут виноваты граждане, остается риторическим.