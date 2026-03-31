Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

В Белгородской области задержан украинец, который передавал сведения о расположении российских войск и техники

Полученную информацию ВСУ использовали для ударов по позициям ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Белгородской области гражданина Украины, подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.


По версии следствия, мужчину завербовали через мессенджеры. За деньги он собирал и передавал координаты российских военнослужащих и техники в одном из районов области. 


В ФСБ подчеркнули, что эти сведения позже использовались для нанесения ударов по позициям российских войск.


В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). По ней предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#украина #фсб #шпионаж #белгородская область
Загрузка...
Загрузка...