Клишас: Часть «законов военного времени» в России могут отменить очень быстро после окончания СВО

Некоторые ограничения, введенные в России в период специальной военной операции, могут быть отменены «очень быстро» после ее окончания, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью РБК. Другие нормы, по его словам, могут действовать еще годы.





Сенатор пояснил, что какие-то нормы устаревают, какие-то перестают быть актуальными, а какие-то по прошествии времени кажутся обществу несправедливыми. Поэтому законодательство может меняться, и оно постоянно меняется.





Отвечая на вопрос, когда могут быть пересмотрены ограничения, необходимость которых объяснялась требованиями военного времени, Клишас отметил, что ситуация может отличаться в зависимости от нормы: какая-то может быть признана полезной и будет действовать годы, а что-то, возможно, уйдет из законодательства очень быстро.





В том же интервью сенатор прокомментировал опасения, что весь интернет в России может свестись к списку разрешенных государством сайтов. По его мнению, у государства просто нет такого ресурса — это крайне сложно и затормозило бы развитие во многих направлениях, поскольку обмен информацией остается важной частью бизнеса, науки и других сфер.