Двое детей и взрослый пострадали при атаке дронов на Ленинградскую область

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область пострадали трое жителей поселка Молодцово Кировского района, среди них двое детей. Угрозы жизни нет, всех доставили в больницу Шлиссельбурга, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





По словам главы региона, в поселке Молодцово обломками сбитого БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах местной школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капремонте. Также ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной. Есть повреждения в порту Усть-Луга.





Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, указал губернатор. К 6 утра над Ленинградской областью уничтожили 38 беспилотников, добавил Дрозденко.





Также аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки приостанавливал работу.