Новости 18+
Двое детей и взрослый пострадали при атаке дронов на Ленинградскую область
В порту Усть-Луга и поселке Молодцово обломками БПЛА посекло стекла в жилых домах, школе и здании соцзащиты Фото: Global Look Press / Peter Kneffel
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область пострадали трое жителей поселка Молодцово Кировского района, среди них двое детей. Угрозы жизни нет, всех доставили в больницу Шлиссельбурга, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.


По словам главы региона, в поселке Молодцово обломками сбитого БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах местной школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капремонте. Также ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной. Есть повреждения в порту Усть-Луга.


Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, указал губернатор. К 6 утра над Ленинградской областью уничтожили 38 беспилотников, добавил Дрозденко.


Также аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки приостанавливал работу. 

