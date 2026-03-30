Новости
Новости 18+
St
Актер Театра на Юго-Западе рассказал, как спектакли помогают полюбить классику
18+
Новости

Актер и режиссер Театра на Юго-Западе Максим Метельников рассказал о том, как театр помогает зрителю перезагрузить восприятие классики. Его слова приводятся на портале «Активный гражданин».


По его словам, главная задача — сделать так, чтобы Шекспир или Гоголь перестали быть параграфом в учебнике и стали личной историей. Лучший показатель успеха — слезы школьников, которые пришли на спектакль «потому что надо», а уходят потрясенными.


Метельников, исполняющий роль Гамлета, отметил, что театр принципиально отличается от кино: его нельзя поставить на паузу, каждый спектакль уникален, а зритель невольно становится участником действия. В своей режиссерской работе — постановке о блокаде Ленинграда — он отказался от бытовых декораций, оставив на сцене только черную стену, мел и свет, чтобы честно говорить о трагедии, которую невозможно сыграть «понарошку».

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
