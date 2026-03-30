«Зря занимаете места»: Тульский губернатор разнес спящего на совещании чиновника

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании правительства раскритиковал глав муниципальных образований за неподобающее поведение. Трансляция велась в социальных сетях.





Один из них — глава администрации Щекинского района Александр Гамбург — разговаривал по телефону во время совещания, а другой — уснул. Министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев сообщил, что уже сделал замечание чиновникам и пообещал провести воспитательные беседы.





Миляев, комментируя ситуацию, заявил, что не знает, что хуже — чиновник, разговаривающий по телефону во время заседания, или представитель от Чернского района, который спал. Губернатор подчеркнул, что если сотрудники позволяют себе спать на рабочих местах, значит, они занимают эти должности зря.





Он предупредил, что при повторении таких ситуаций в будущем будут приняты меры. Также он посоветовал чиновникам, которым скучно или неинтересно, выбрать для себя другой карьерный трек.