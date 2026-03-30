Новорожденного подбросили в кузов эвакуатора в Тюмени
Его нашел водитель, который услышал плач
В Тюмени в кузове эвакуатора (манипулятора) обнаружен брошенный младенец. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.


Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность человека, причастного к инциденту. Кто родители ребенка, неизвестно.


Водитель машины услышал детский плач и обнаружил сверток, в котором находилась девочка. По данным источников 72.RU, у ребенка торчала пуповина. Младенца доставили в Областную клиническую больницу №2.


В департаменте социального развития Тюменской области сообщили, что специалисты предпримут все необходимые меры для защиты прав ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Оксана Савинова рассказала ТАСС, что телесных повреждений у девочки не обнаружено, она находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии, ей оказывается вся необходимая помощь.


По словам Савиновой, розыскные мероприятия по установлению родителей продолжаются. В департаменте здравоохранения подтвердили, что состояние младенца стабильное.

