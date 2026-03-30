Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку и работать по 12 часов в день

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил России перейти на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00, чтобы быстрее пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным со всевозможными ограничениями». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.





Предприниматель заявил, что 2026 год стал другим для всех, включая Россию. Речь идет не только об экономическом, но и о более глубоком кризисе, вызванном масштабной трансформацией. По его мнению, этот путь неизбежен, и лучше пройти его как можно быстрее.





Дерипаска отметил, что у страны ограниченные ресурсы, но есть главное преимущество: в трудные времена россияне умеют объединяться и работать с удвоенной силой. Чем быстрее общество перейдет на новый рабочий график (с восьми до восьми, включая субботу), тем быстрее завершится этот процесс.





Тем временем глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ТАСС, что перспектив у такой инициативы нет. По словам парламентария, в Думе этот вопрос не обсуждается, соответствующих законопроектов не существует, а гораздо чаще звучат предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий граждан.