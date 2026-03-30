«Мы уже извинились»: Украина признала, что ее беспилотники упали на территории Финляндии
«Мы уже извинились»: Украина признала, что ее беспилотники упали на территории Финляндии

Зеленский обсудил ситуацию со Стуббом

Украинские власти признали факт нарушения финского воздушного пространства своими беспилотниками и извинились. Об этом заявил журналистам спикер МИД Украины Георгий Тихий.


По словам дипломата, украинская сторона уже извинилась перед Финляндией за случившееся и делится необходимой информацией для выяснения всех обстоятельств. Кроме того, Владимир Зеленский обсудил инцидент по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом.


Напомним, 29 марта в окрестностях города Коувола на юго-востоке Финляндии упали два беспилотных летательных аппарата. Военные подтвердили, что один из дронов — украинский Ан-196.

