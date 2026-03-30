Путин присвоил звания народных артистов актерам Вдовиченкову, Гусевой и Чубченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении почетными званиями деятелей искусства. За значительные достижения в развитии театрального, музыкального и кинематографического творчества звания народного артиста получили несколько актеров, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.





В числе награжденных — артист Театра имени Вахтангова Владимир Вдовиченков, актриса Театра Моссовета Екатерина Гусева, артист Малого театра Андрей Чубченко, а также актер Юрий Кузнецов. Помимо них, почетное звание получили концертмейстер Мариинского театра Ирина Соболева, артистка Новосибирского театра оперы и балета Анна Одинцова, дирижер Феликс Арановский и артистка Театра драмы имени Волкова Татьяна Малькова.





Отдельным пунктом указа звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоен Никита Высоцкий — директор Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве. Вместе с ним этого звания также удостоены режиссер-постановщик Олег Головко и аранжировщик Игорь Полонский, которые работают в Продюсерском центре Игоря Матвиенко.