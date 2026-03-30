Путин призвал российского губернатора «вытаскивать людей из бараков»

Людей необходимо расселять из аварийного жилья и «вытаскивать из бараков». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.





«Главное — продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков», — сказал глава государства.





Президент обратил внимание, что в Поморье объемы ветхого и аварийного фонда превышают показатели большинства других российских регионов. В связи с этим он потребовал активизировать работу строительного комплекса, отметив, что текущие объемы ввода новых квадратных метров для областного центра явно недостаточны. Он резюмировал, что число людей, все еще ожидающих улучшения жилищных условий, остается значительным.





Кроме того, российский лидер затронул тему промышленного спада, указав на снижение показателей производства. Цыбульский в ответ пояснил, что это падение носит относительный характер и связано с эффектом высокой базы: в прошлом году регион демонстрировал рекордные темпы роста промпроизводства.