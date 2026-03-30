Владельцы айфонов в России с 1 апреля не смогут пополнять Apple ID со счета мобильного телефона

С 1 апреля россияне, владеющие айфонами, больше не смогут пополнять баланс Apple ID с лицевого счета своего мобильного телефона. Об этом сообщили РБК три источника на телеком-рынке со ссылкой на совещание с главой Минцифры Максутом Шадаевым, которое прошло 28 марта.





Один из собеседников отметил, что среди причин называется желание ограничить оплату VPN-сервисов через экосистему Apple. Сейчас МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») могут напрямую списывать средства за подписки и покупки у Apple с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» эта возможность доступна через партнеров.





Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать айфоны на фоне слухов о росте цен на технику Apple.