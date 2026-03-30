В Кремле прокомментировали слухи о новой мобилизации в России

Тема всеобщей мобилизации в России в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.





«Такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.





Так он прокомментировал утверждения президента Финляндии Александра Стубба, который предположил, что российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию в ближайшее время.





Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Официально о ее завершении сообщили 31 октября, но указа так и не было. Позже Дмитрий Песков объяснил, что, по мнению Кремля, после консультаций с юристами, специального указа не требуется.