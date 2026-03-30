Элла Памфилова впервые в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок

Элла Памфилова впервые в истории России возглавила Центральную избирательную комиссию третий раз подряд. Это решение было принято на первом организационном заседании обновленного состава ЦИК, где все 15 членов комиссии единогласно поддержали ее кандидатуру.





Памфилова руководит Центризбиркомом с 2016 года. До нее два срока подряд председателями были Александр Вешняков и Владимир Чуров. Николай Рябов, первый председатель ЦИК, и Александр Иванченко, который сменил его в 1996 году, руководили комиссией по одному сроку.





Под руководством Эллы Памфиловой комиссия провела две кампании по выборам депутатов Госдумы — в 2016 и 2021 годах. Также состоялись две президентские кампании — в 2018 и 2024 годах, и общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году. Перед девятым составом ЦИК стоит задача организовать выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы в 2030 году.