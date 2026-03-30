Слуцкий призвал объявить в России десятилетие развития малых городов и сел

ЛДПР предложила системную программу для преодоления разрыва между мегаполисами и периферией

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал объявить в России десятилетие развития малых городов и сельских территорий. С соответствующим заявлением он выступил на многотысячном митинге «ЛДПР за великую Россию!», который прошел 29 марта в Москве.


По словам председателя партии, чтобы сократить разрыв между жизнью в мегаполисах и остальной частью страны, нужно кардинально изменить подходы к региональной политике. Слуцкий подчеркнул, что развитие малых городов и сел должно стать системной государственной программой, направленной на устранение дисбаланса между центром и периферией.


В ЛДПР отметили, что сегодня около 75% россиян живут в городах, но лишь 20% из них — в 20 крупнейших мегаполисах с лучшими условиями. Парламентарий подчеркнул, что разрыв в качестве жизни между 30 миллионами жителей мегаполисов и 116 миллионами граждан остальной России остается огромным. Этот разрыв проявляется во всех сферах: от зарплат, пособий и пенсий до медицины, образования и доступности услуг. В результате возникают значительные различия в продолжительности жизни, уровне заболеваний, алкоголизации и преступности.


Партию особенно беспокоит снижение транспортной доступности малых городов и сел. Люди, по словам Слуцкого, буквально оказываются «заперты на своей территории». Лидер ЛДПР отметил, что рост страны в ближайшие годы должен происходить не за счет расширения мегаполисов, а через развитие регионов и поддержку их жителей. Ключевую роль в этом сыграют талантливые люди из глубинки. Получив возможность реализовать себя на малой родине, они смогут стать двигателями регионального развития.

#лдпр #леонид слуцкий #развитие
