ФСБ обнаружила шпиона в британском посольстве
Дипломата лишили аккредитации за ложные данные и попытки получения чувствительной информации
ФСБ обнаружила шпиона в британском посольстве

Дипломата лишили аккредитации за ложные данные и попытки получения чувствительной информации

Фото: Global Look Press / Вадим Ахметов

ФСБ России обнаружила признаки шпионской деятельности у второго секретаря посольства Великобритании Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.


В ходе контрразведывательных мероприятий выявили, что дипломат 1996 года рождения предоставил ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию. Также зафиксированы признаки разведывательно-подрывной деятельности со стороны дипломата, угрожающей безопасности РФ. В ходе неофициальных встреч с российскими экономистами он пытался получить конфиденциальную информацию.


На этом основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принял решение о лишении дипломата аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.


ФСБ также рекомендовала россиянам не встречаться с британскими дипломатами без согласования с МИД России, чтобы избежать возможных проблем, включая уголовную ответственность.

