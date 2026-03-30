В Генштабе ВС РФ подвели итоги эксперимента по электронным повесткам в четырех регионах, признав его успешным. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».


По его словам, призыв проходил с использованием реестра воинского учета. Это позволило военным комиссариатам работать эффективнее. Повестки направлялись призывникам в письменной форме и дублировались в электронном виде в общедоступном реестре. Уведомления о размещении повесток поступали в личные кабинеты на портале «Госуслуги».


В четырех регионах (Республика Марий Эл, Рязанская, Сахалинская области и Москва) повестки рассылались только в электронном формате. Бурдинский отметил, что этот эксперимент оказался успешным.


С момента запуска реестр воинского учета пережил более 19 миллионов хакерских атак из США и Аргентины. Однако утечки персональных данных удалось предотвратить. Бурдинский уточнил, что призывников по-прежнему будут отправлять к местам службы два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря), а дата явки по повестке должна быть не более 30 дней с момента ее размещения в реестре, заключил представитель Генштаба.

