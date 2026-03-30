Массированная атака БПЛА на Таганрог: один человек погиб, еще несколько пострадали

Массированная атака беспилотников на Ростовскую область в ночь на 30 марта привела к гибели мирного жителя в Таганроге и повреждению десятков объектов. Средства ПВО уничтожили свыше 60 БПЛА над городом и шестью районами, однако падение обломков вызвало возгорания и разрушения. Подробности — в материале Daily Storm.





Отражение атаки и уничтожение БПЛА





В ходе массированной атаки средства ПВО отработали все цели. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что уничтожено более 60 беспилотников в Таганроге и еще в шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском и Шолоховском. Силы ПВО сработали штатно, однако, как отметила мэр Светлана Камбулова, есть последствия на земле.





Жертвы и пострадавшие





В результате массированной атаки погиб один мирный житель. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью, одна женщина была госпитализирована. Губернатор уточнил, что состояние госпитализированной оценивается как стабильное.





Масштаб разрушений





В ходе отражения атаки повреждения получили 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, остекление школы №26 и три промышленных предприятия. Всего оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. В доме №21 на улице Свободы была проведена эвакуация жителей, территория перекрыта для обеспечения безопасности и работы саперов. В нескольких жилых домах произошли возгорания, все они ликвидированы. В одном из домов повреждены газовые трубы — газ перекрыт, возгораний не допущено.





В Неклиновском районе, в селе Николаевка, в результате падения обломков БПЛА также повреждена газовая труба. Газ перекрыт, на месте работают газовые службы. Погибших и пострадавших в районе нет.





Работа экстренных служб и режим ЧС





Власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных домов, социальных объектов и промышленных предприятий с 22:00 мск 29 марта. Прокуратура региона открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи, ведомство контролирует соблюдение прав жителей.





Утром рабочая группа приступила к обходу поврежденных территорий. Пострадавшим помогут в устранении последствий. Трамвайное движение в направлении завода имени Бериева временно приостановлено. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27.