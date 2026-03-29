В Москве прошел митинг «ЛДПР за Великую Россию». Лидер партии Леонид Слуцкий рассказал, что многие из бойцов СВО вступают в ряды ЛДПР. В ходе мероприятия политик призвал болеть за «Русское воинство».





«Давайте подумаем о тех, кто защищает нас в ходе СВО. Последней схватке с нацизмов в человечкой истории. Наши бойцы и офицеры каждый день вступают в ряды ЛДПР. Мы гордимся нашими бойцами, русскими не по крови, а по духу. Встанем и поприветствуем наше Русское воинство», — произнес Слуцкий на акции, где побывал Daily Storm.К митингу присоединились 2,5 тысячи человек из всех регионов РФ.





На мероприятии присутствовали депутаты ЛДПР всех уровней, сенаторы, ветераны партии, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, а также сторонники партии, активисты и члены молодежной организации ЛДПР.





Слуцкий рассказал, что во главе политики партии — забота о людях, реальная ситуация. Он назвал приоритетами борьбу с бедностью, образование, здравоохранение, заботу о пожилых и детях.





Выступил командир бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского Алексей Верещагин с позывным Патриот. Он признал, что партия не бросает бойцов и их семьи.





Партиец Виктор Бут добавил, что Россия создала уникальный прецедент в истории, когда русский народ собрал вместе множество национальностей: «Русский — это тот, кто любит и служит России».





Звучало на митинге и имя Владимира Жириновского. Депутат Госдумы Андрей Луговой напомнил, что основатель ЛДПР предсказывал, что Россия снова станет великой страной.