Полиция Барнаула начала проверку из-за видео, на котором похожий на Киркорова человек курит в аэропорту

Сотрудники транспортной полиции в Барнауле начали проверку после появления видео, на котором похожий на Филиппа Киркорова человек курит в городском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.





Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на артиста, нарушил закон и закурил в общественном месте.





«Проводится проверка», — передает ТАСС.





По информации с официального сайта исполнителя, в 2026 году Киркоров планирует тур по крупным городам России. В Барнауле он выступил 21 марта в спортивном комплексе «Титов арена».