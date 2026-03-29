Полиция Барнаула начала проверку из-за видео, на котором похожий на Киркорова человек курит в аэропорту

У артиста в городе был концерт

Сотрудники транспортной полиции в Барнауле начали проверку после появления видео, на котором похожий на Филиппа Киркорова человек курит в городском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.


Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на артиста, нарушил закон и закурил в общественном месте. 


«Проводится проверка», — передает ТАСС.


По информации с официального сайта исполнителя, в 2026 году Киркоров планирует тур по крупным городам России. В Барнауле он выступил 21 марта в спортивном комплексе «Титов арена».

