Новости
Новости 18+
St
Губернатору Ленобласти пришлось извиняться за запоздалый пост об атаке БПЛА из-за плохого интернета
18+
Это произошло на фоне массированного налета на регион
Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился за публикацию об угрозе атаки беспилотников, которая была выпущена с запозданием из-за плохого интернета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.


Глава региона рассказал, что сообщение было запланировано на 11:59 по местному времени, однако опубликовалось позже в связи с нестабильным интернет-соединением. Дрозденко поручил удалить сообщение и призвал людей простить администраторов канала.


Напомним, что Ленинградская область за последнюю неделю подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#ленинградская область #интернет #дрозденко #бпла
Загрузка...
Загрузка...