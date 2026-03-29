Губернатору Ленобласти пришлось извиняться за запоздалый пост об атаке БПЛА из-за плохого интернета

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился за публикацию об угрозе атаки беспилотников, которая была выпущена с запозданием из-за плохого интернета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.





Глава региона рассказал, что сообщение было запланировано на 11:59 по местному времени, однако опубликовалось позже в связи с нестабильным интернет-соединением. Дрозденко поручил удалить сообщение и призвал людей простить администраторов канала.





Напомним, что Ленинградская область за последнюю неделю подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников.