Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей с повышенными коэффициентами для уплаты транспортного налога. Об этом стало известно из списка, опубликованного на сайте министерства.





Теперь в перечень входят 573 модели, тогда как годом ранее их было 555. Сейчас в списке 305 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 268 моделей дороже 15 миллионов.





В список вошли модели таких марок, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank и других. Также в обновленный перечень добавлены автомобили Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren, Tesla и других брендов.





Повышающие коэффициенты для расчета налога на премиальные автомобили начали применяться с 2014 года. До 2022 года они распространялись на машины дороже трех миллионов рублей. В 2022 году Минпромторг составил список таких автомобилей, включая модели стоимостью от трех миллионов рублей.





Сейчас повышающие коэффициенты действуют только на автомобили стоимостью свыше десяти миллионов рублей. Это касается владельцев, которые приобрели машину после 1 января 2022 года.