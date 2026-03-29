Дагестан и Чечню затапливает: в регионах ввели режим ЧС из-за сильных паводков

Сильные паводки начались в Дагестане и Чечне, из-за чего в регионах был введен режим ЧС. Власти эвакуируют людей, так как дома оказываются затоплены. Подробности — в материале Daily Storm.





Ситуация в Дагестане





Более 3,3 тысячи человек, среди которых 1033 ребенка, эвакуировали из подтопленных районов Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из-за сильных дождей под водой остаются 760 жилых домов и 950 дворов. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, 32 из них — дети.





Спасатели продолжают помогать людям. Они используют высокопроходимую технику, плавсредства и работают вручную, чтобы доставить жителей в безопасные места и эвакуировать домашних животных. На реках Тарнаирка и Черкес-Озень дополнительно работают для расчистки и вывоза мусора. В ликвидации последствий участвуют более 670 человек и 224 единицы техники.





Помощь пострадавшим и планы властей





Глава региона Сергей Меликов пообещал всестороннюю помощь пострадавшим. Муниципальные комиссии оценят ущерб, эти данные станут основой для расчетов выплат жителям. Приоритет получат Махачкала и Хасавюрт, где введен режим чрезвычайной ситуации. В остальных районах действует режим повышенной готовности.





Власти Дагестана планируют обратиться в федеральный центр за финансированием берегоукрепительных работ в горных районах и строительства новых гидротехнических сооружений. По словам Меликова, текущая ситуация позволит быстрее представить меры, над которыми регион трудится уже три года.





Энергоснабжение и коммунальная инфраструктура





В Дагестане около 65 тысяч абонентов остаются без электричества. В разгар непогоды число отключенных потребителей превышало 560 тысяч человек. В Махачкале затопило три ключевых центра питания: два планируют восстановить к концу дня, а на третьем продолжаются работы по откачке воды и сушке оборудования. В горных районах ситуация осложняется разрушением дорог, что мешает энергетикам добраться до семи проблемных участков.





Введение режима ЧС в Буйнакске и Хасавюртовском районе





Власти Буйнакска объявили режим чрезвычайной ситуации с 29 марта из-за сильных и продолжительных дождей. До этого, с 21:00 по московскому времени 28 марта, режим ЧС был введен в Хасавюртовском районе.





Ситуация в Чечне: подтопления, разрушения и эвакуация





В Чечне затопило более 1800 домов и дворов в 18 населенных пунктах. Об этом на совещании в Грозном сообщил глава регионального МЧС Алихан Цакаев. Также он отметил, что размыло 28 дорог, 17 мостов, 5 газопроводов и 6 трансформаторов. Частично повреждено 48 домов, одна дамба разрушена.





В Гудермесском районе из-за сильных дождей затопило около 750 домов. Более 500 жильцов эвакуированы. В поселке Кундухово их разместили у родственников. Также подготовлен пункт временного размещения на 400 человек. В ликвидации последствий участвуют свыше 2 тысяч человек и 668 единиц техники.





Более 420 жителей чеченского села Брагуны в Гудермесском районе эвакуировали из-за угрозы наводнения. Река Сунжа могла подняться, и подъездную дорогу затопило. Людей вывезли заранее, чтобы избежать опасности.





Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера на всей территории республики.