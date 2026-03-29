Путин заявил о готовности России принять летние и зимние Олимпийские игры
Ранее они проходили в Москве и в Сочи
Россия готова принять у себя летние и зимние Олимпийские игры в будущем, заявил президент Владимир Путин, поздравляя национальный Олимпийский комитет со 115-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.


Глава государства подчеркнул, что страна открыта к проведению соревнований такого уровня и намерена вносить свой вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма. Путин также напомнил, что Россия дважды принимала Олимпиады — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи, причем оба раза на высочайшем организационном уровне.


В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Осенью 2025 года МОК разрешил начать процесс возвращения россиян. Первыми федерациями, которые полностью допустили спортсменов с национальной символикой, стали федерации тхэквондо и дзюдо.

#спорт #олимпийские игры #владимир путин
