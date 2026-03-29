В ЮАР похищен и убит специалист по связям России и Африки Стивен Груздь

Специалист по связям Африки и РФ Стивен Груздь был похищен и убит в результате нападения в ЮАР. Об этом говорится в заявлении института.





По информации местного издания News24, в пятницу стало известно о пропаже исследователя. Ученого похитили в одном из районов Йоханнесбурга, предположительно, с целью выкупа и ограбления. В ночь на субботу полиция перехватила машину подозреваемых в районе Джеппестаун.





Пятерых человек задержали, один из них рассказал о преступлении и указал место, где спрятано тело.