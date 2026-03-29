Умер ветеран Зинченко, который брал в плен немецкого генерал-фельдмаршала Паулюса
Ему был 101 год undefined
В Казахстане на 102-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны Василий Зинченко, который участвовал в Сталинградской битве и пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Алма-Ате.


С началом войны Зинченко добровольно пошел в Красную армию и затем учился в разведшколе. Ветеран воевал на разных фронтах, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина. Особо в его жизни выделяется Сталинградская битва, где он служил в группе разведчиков, пленивших Паулюса.


Василий Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией» за проявленные мужество и героизм. В российском генконсульстве выразили соболезнования семье ветерана, отметив, что его запомнят как настоящего русского солдата, преданного своей Родине.

#ветеран #смерть #вов
