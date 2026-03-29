В СПЧ допустили высокую вероятность восстановления работы Telegram в России

Есть высокая вероятность выполнения командой Telegram требований российского законодательства, после чего работа мессенджера в стране может быть восстановлена. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.





По словам собеседника, команда Telegram, вероятно, договорится с российской стороной и выполнит необходимые условия, особенно в части борьбы с экстремизмом и блокировки каналов, представляющих угрозу национальной безопасности. Ионов отметил, что требования к мессенджеру вполне обоснованы, и в команде их активно обсуждают.





Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. Ведомство объяснило это тем, что мессенджер стал площадкой для обмана, вымогательства и других киберпреступлений. Кроме того, было объявлено о возможном замедлении работы сервисов Telegram из-за систематических нарушений российского законодательства.