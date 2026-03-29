Житель Курской области погиб в результате взрыва после вскрытия коробки
Еще один человек пострадал undefined
Новости

Житель Курской области погиб в результате взрыва после вскрытия коробки

Еще один человек пострадал

В селе Волоконск Большесолдатского района Курской области один человек погиб и еще один получил ранения в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX.


Глава региона сообщил, что двое мужчин нашли коробку с взрывным устройством. В результате инцидента 51-летний пострадавший скончался от травм. Второго пострадавшего, 63-летнего мужчину, госпитализировали в Курскую областную больницу с акубаротравмой и ранением левой руки.


Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ перехватили партию заминированных стелек, которые предназначались для отправки в зону СВО.

#взрыв #курская область #александр хинштейн
