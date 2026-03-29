Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников на подлете к Москве с начала суток. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Атака на Москву началась около двух часов ночи по местному времени и продолжалась до утра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях нет.





По данным Минобороны, силы ПВО за прошедшую ночь сбили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.





На этой неделе в Ленинградской области была зафиксирована самая масштабная атака беспилотников. С понедельника, 23 марта, было сбито 235 дронов. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что с 22 марта регион находится в режиме повышенной готовности. По его словам, область отражает «беспрецедентные атаки вражеских беспилотников».