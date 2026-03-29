В зоне СВО ликвидировали стендап-комика Артура Петрова

Стендап-комик Артур Петров, служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован в зоне СВО в Харьковской области. Об этом в социальных сетях сообщила его жена.





По словам супруги артиста, его не стало 18 марта. Петров проходил службу в ВСУ с апреля 2025 года, а в последние месяцы находился в составе 43-й отдельной механизированной бригады.





До мобилизации Петров был известен как успешный стендапер. Он участвовал в украинских проектах, таких как «Подпольный стендап», «Рассмеши комика», «ГуднайтКлаб» и «Комик на миллион», а также писал сценарии для шоу, включая программу «Я стыжусь своего тела».





Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб сын известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. Ярославу Дацику был 21 год.