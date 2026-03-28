Bloomberg: Страны Персидского залива усомнились в надежности США на фоне конфликта с Ираном

Государства Персидского залива все чаще выражают озабоченность действиями США в условиях эскалации конфликта с Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, региональные лидеры ставят под сомнение надежность американских гарантий безопасности и обеспокоены отсутствием у администрации президента Дональда Трампа четкой стратегии.





Особую тревогу среди чиновников вызывает целесообразность размещения американских военных баз на их территориях, поскольку это превращает страны залива в приоритетные цели для ответных ударов. Сообщается, что спустя месяц после начала совместных действий США и Израиля против Ирана регион уже столкнулся с атаками со стороны Тегерана. Кроме того, ситуация привела к фактической парализации судоходства в Ормузском проливе, что влечет за собой многомиллиардные экономические потери.





Несмотря на внутреннее недовольство, страны Персидского залива воздерживаются от публичной критики Вашингтона, опасаясь ухудшения отношений с американским лидером, и пока не планируют отказываться от присутствия войск США на своей территории.





При этом, по информации агентства Tasnim от 27 марта, пять арабских государств (Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт) предоставили Соединенным Штатам свои территории и воздушное пространство для нанесения ударов по объектам в Иране.