Новости
Новости 18+
St
Bloomberg: Страны Персидского залива усомнились в надежности США на фоне конфликта с Ираном
18+
Власти этих государств пока воздерживаются от публичной критики действий Вашингтона
Новости

Государства Персидского залива все чаще выражают озабоченность действиями США в условиях эскалации конфликта с Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, региональные лидеры ставят под сомнение надежность американских гарантий безопасности и обеспокоены отсутствием у администрации президента Дональда Трампа четкой стратегии.


Особую тревогу среди чиновников вызывает целесообразность размещения американских военных баз на их территориях, поскольку это превращает страны залива в приоритетные цели для ответных ударов. Сообщается, что спустя месяц после начала совместных действий США и Израиля против Ирана регион уже столкнулся с атаками со стороны Тегерана. Кроме того, ситуация привела к фактической парализации судоходства в Ормузском проливе, что влечет за собой многомиллиардные экономические потери.


Несмотря на внутреннее недовольство, страны Персидского залива воздерживаются от публичной критики Вашингтона, опасаясь ухудшения отношений с американским лидером, и пока не планируют отказываться от присутствия войск США на своей территории. 


При этом, по информации агентства Tasnim от 27 марта, пять арабских государств (Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт) предоставили Соединенным Штатам свои территории и воздушное пространство для нанесения ударов по объектам в Иране. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#иран #ближний восток #конфликт сша и ирана
Загрузка...
Загрузка...