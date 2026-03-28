На Ближний Восток прибыли тысячи американских военных на корабле Tripoli

Около 3,5 тысячи американских моряков и морских пехотинцев прибыли в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Как сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X, десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) вошел в регион 27 марта.





Судно является флагманом амфибийной группы Tripoli, входящей в состав 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. В группировку, помимо личного состава, включены истребители, транспортные самолеты, десантные катера и другая военная техника.





На фоне усиления контингента госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение, что активная фаза конфликта может завершиться в течение двух–четырех недель. Позже он уточнил, что Вашингтон ожидает окончания боевых действий «через недели, а не месяцы», отметив при этом неопределенность с составом делегации Ирана на возможных переговорах.





Основным посредником в урегулировании выступает Пакистан. По данным The New York Times и Associated Press, через исламскую республику США передали Тегерану план из 15 пунктов по прекращению конфликта.





Как сообщил израильский 12-й канал, американская администрация предлагает ввести режим прекращения огня на один месяц, чтобы стороны могли обсудить условия документа. Ожидается, что первая очная встреча представителей США и Ирана пройдет в Исламабаде.





В Тегеране отрицают, что ведут какие-либо переговоры с представителями президента Дональда Трампа. Ранее там высказали мнение, что американский лидер пытается затянуть время на фоне стягивания американских войск к Ирану, и именно поэтому заявляет о контактах.